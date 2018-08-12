Директор NASA подтвердил готовность встретиться с Рогозиным

Директор NASA Джим Брайденстайн подтвердил готовность провести встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом он рассказал в интервью С-SPAN.

При этом Брайденстайн отметил, что в настоящее время стороны над сохранением отношений с учетом ограничений.

Ранее в воскресенье глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил о том, что Рогозин собирается провести первую встречу с директором NASA на Байконуре в октябре 2018 года.