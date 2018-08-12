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23:58   12 Августа 2018
Россия

Директор NASA подтвердил готовность встретиться с Рогозиным

Директор NASA подтвердил готовность встретиться с Рогозиным

Директор NASA Джим Брайденстайн подтвердил готовность провести встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом он рассказал в интервью С-SPAN.

При этом Брайденстайн отметил, что в настоящее время стороны над сохранением отношений с учетом ограничений.

Ранее в воскресенье глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил о том, что Рогозин собирается провести первую встречу с директором NASA на Байконуре в октябре 2018 года.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #рогозин #nasa
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