В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»

В Санкт-Петербурге стражи порядка арестовали двух мужчин, пытавшихся совершить акт вандализма по отношению к монументу Петру I «Медный всадник».

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу сообщает, что 5 августа в полицию поступил сигнал о том, что двое человек взобрались на памятник.

Полицейские приехали на место происшествия и забрали двух молодых людей в возрасте 20 и 32 лет в отделение полиции, где им вменили статью о мелком хулиганстве и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Ранее петербургский Государственный музей городской скульптуры сообщал, что компания молодежи пыталась установить на «Медном всаднике» мангал.