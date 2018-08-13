Мы в соц.сетях:
Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

 В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»

В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»
Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

 Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле

Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле
США могут отказаться от российских двигателей РД-180

США могут отказаться от российских двигателей РД-180

 Два человека стали жертвами крушения планера во Франции

Два человека стали жертвами крушения планера во Франции
Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

 В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»

В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»
Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

 Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле

Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле
США могут отказаться от российских двигателей РД-180

США могут отказаться от российских двигателей РД-180

 Два человека стали жертвами крушения планера во Франции

Два человека стали жертвами крушения планера во Франции
0:06   13 Августа 2018
Россия

В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»

В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»

В Санкт-Петербурге стражи порядка арестовали двух мужчин, пытавшихся совершить акт вандализма по отношению к монументу Петру I «Медный всадник».

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу сообщает, что 5 августа в полицию поступил сигнал о том, что двое человек взобрались на памятник.

Полицейские приехали на место происшествия и забрали двух молодых людей в возрасте 20 и 32 лет в отделение полиции, где им вменили статью о мелком хулиганстве и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Ранее петербургский Государственный музей городской скульптуры сообщал, что компания молодежи пыталась установить на «Медном всаднике» мангал. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #медный всадник
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...