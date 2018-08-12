Под Курганом в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Курганской области при столкновении легковушки и грузовика погибли четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Дорожная авария произошла на 278 километре трассы «Иртыш», в Кетовском районе. Автомобиль Audi столкнулся с фурой.

По предварительным данным, в числе погибших - двое детей. Еще двое госпитализированы с травмами.

Восьмого июля сообщалось, что в Ульяновской области (соседней с Курганской областью) в результате ДТП с фурой и двумя легковушками погибли двое человек. Авария случилась на 103-м километре трассы Р178.