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23:34   12 Августа 2018
Россия

Под Курганом в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Под Курганом в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Курганской области при столкновении легковушки и грузовика погибли четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Дорожная авария произошла на 278 километре трассы «Иртыш», в Кетовском районе. Автомобиль Audi столкнулся с фурой.

По предварительным данным, в числе погибших - двое детей. Еще двое госпитализированы с травмами.

Восьмого июля сообщалось, что в Ульяновской области (соседней с Курганской областью) в результате ДТП с фурой и двумя легковушками погибли двое человек. Авария случилась на 103-м километре трассы Р178.

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Автор: Олег Королев
#дтп #грузовик #курганская область
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