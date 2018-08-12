Мы в соц.сетях:
Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

 В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»

В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»
Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

 Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле

Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле
США могут отказаться от российских двигателей РД-180

США могут отказаться от российских двигателей РД-180

 Два человека стали жертвами крушения планера во Франции

Два человека стали жертвами крушения планера во Франции
Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

 В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»

В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»
Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

 Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле

Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле
США могут отказаться от российских двигателей РД-180

США могут отказаться от российских двигателей РД-180

 Два человека стали жертвами крушения планера во Франции

Два человека стали жертвами крушения планера во Франции
23:35   12 Августа 2018
Россия

Эксперт прокомментировал совет, который Шойгу дал Германии

Эксперт прокомментировал совет, который Шойгу дал Германии

Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главред журнала «Арсенал Отечества» Игорь Коротченко сказал, что предложение Шойгу Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю — отличный повод для ФРГ изменить отношение к РФ.

Коротченко считает, что слова Шойгу должны быть крайне серьезно расценены Германией, которая дважды становилась инициатором кровопролитных мировых войн. Это повод для страны задуматься, чем может закончиться усиление антироссийских настроений.

Ранее глава военного ведомства Германии высказалась о необходимости ужесточения отношений с Россией. Министр обороны РФ посоветовал коллеге вспомнить историю и «спросить у дедушек», чем заканчиваются разговоры с Россией с позиции силы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #германия #шойгу #ван дер ляйен
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...