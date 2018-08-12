Эксперт прокомментировал совет, который Шойгу дал Германии

Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главред журнала «Арсенал Отечества» Игорь Коротченко сказал, что предложение Шойгу Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю — отличный повод для ФРГ изменить отношение к РФ.

Коротченко считает, что слова Шойгу должны быть крайне серьезно расценены Германией, которая дважды становилась инициатором кровопролитных мировых войн. Это повод для страны задуматься, чем может закончиться усиление антироссийских настроений.

Ранее глава военного ведомства Германии высказалась о необходимости ужесточения отношений с Россией. Министр обороны РФ посоветовал коллеге вспомнить историю и «спросить у дедушек», чем заканчиваются разговоры с Россией с позиции силы.