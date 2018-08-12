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23:16   12 Августа 2018
Россия

СМИ: На территории Крыма спасатели тушат крупный лесной пожар

СМИ: На территории Крыма спасатели тушат крупный лесной пожар

В Крыму локализован пожар в горнолесном заповеднике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя регионального главка МЧС Владимира Иванова.

Примерная площадь пожара в заповеднике под Ялтой составляет 26 гектаров, сообщает агентство. Вертолеты работали до 19:00, позже ночью пройдет окарауливание.

Возгорание началось в субботу днем. По данным МЧС, на 15:00 мск площадь пожара составляла 19 гектаров. Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности и ветряной погодой.

В Крым из столицы для тушения был перекинут ИЛ-76, который уже сбросил 42 тонны воды. В тушении участвуют от спасательного ведомства три вертолета Ми-8 и около пятисот человек.

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Автор: Олег Королев
#крым #лесной пожар
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