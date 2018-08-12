Два человека стали жертвами крушения планера во Франции

В результате крушения планера во французском департаменте Верхние Альпы погибли два человека.

Об сообщает газета Provence со ссылкой на местных жандармов. По информации издания, инцидент произошел в воскресенье примерно в 13.30 по местному времени (14.30 по Москве) в коммуне Сен-Бонне-ан-Шансор. Жертвами аварии стали два человека: 50-летний мужчина и подросток. Оба — выходцы из Австрии.

Причину инцидента пока установить не удалось. Правоохранители проводят расследование случившегося, устанавливая все детали.