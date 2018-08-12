Мы в соц.сетях:
Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

 В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»

В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»
Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

 Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле

Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле
США могут отказаться от российских двигателей РД-180

США могут отказаться от российских двигателей РД-180

 Два человека стали жертвами крушения планера во Франции

Два человека стали жертвами крушения планера во Франции
Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

 В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»

В Петербурге поймали вандалов, пытавшихся осквернить памятник «Медный всадник»
Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

 Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле

Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле
США могут отказаться от российских двигателей РД-180

США могут отказаться от российских двигателей РД-180

 Два человека стали жертвами крушения планера во Франции

Два человека стали жертвами крушения планера во Франции
23:39   12 Августа 2018
Весь мир

Два человека стали жертвами крушения планера во Франции

Два человека стали жертвами крушения планера во Франции

В результате крушения планера во французском департаменте Верхние Альпы погибли два человека.

Об сообщает газета Provence со ссылкой на местных жандармов. По информации издания, инцидент произошел в воскресенье примерно в 13.30 по местному времени (14.30 по Москве) в коммуне Сен-Бонне-ан-Шансор. Жертвами аварии стали два человека: 50-летний мужчина и подросток. Оба — выходцы из Австрии.

Причину инцидента пока установить не удалось. Правоохранители проводят расследование случившегося, устанавливая все детали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#франция #крушение #планер
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...