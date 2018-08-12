Арбитраж по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» закончится после 2019 года

Стокгольмский арбитраж по иску украинской компании «Нафтогаз» к «Газпрому» о пересмотре тарифа на транзит газа закончится после завершения контракта, а именно после 2019 года, рассказал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Арбитраж продлится более полутора лет. Если украинская сторона победит в суде, «Газпром» будет платить за «экономическое обесценивание» украинской системы транзита газа. Витренко надеется на получение компенсации в 12 млрд долларов.

В июле «Нафтогаз» потребовал Стокгольмский арбитраж пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2013 года. По итогам пересмотра компания планирует получить от «Газпрома» 11,58 млрд долларов.

В 2019 году закончится действие двух контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом» — о поставках газа на Украину и о его транзите в Европу. Однако с 2015 года «Нафтогаз» перестал покупать российский газ. «Газпром» также остановил прокачку через Украину согласованного объема газа. «Нафтогаз» заявил, что «Газпром» должен украинской компании около 17 млрд долларов за недопоставку условленных объемов. В 2018 году Стокгольмский суд постановил доплатить «Нафтогазу» порядка 4,7 млрд долларов.