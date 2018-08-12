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 Адвокат Трампа: расследование о сговоре должно завершиться к 1 сентября

Адвокат Трампа: расследование о сговоре должно завершиться к 1 сентября

22:22   12 Августа 2018
Весь мир

Адвокат Трампа: расследование о сговоре должно завершиться к 1 сентября

Адвокат Трампа: расследование о сговоре должно завершиться к 1 сентября

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер делился с ним планами закончить к 1 сентября расследование возможных попыток Трампа препятствовать закону.

По словам Джулиани, Мюллер озвучил эту дату около двух месяцев назад.

Имеется в виду расследование возможного сговора между помощниками Трампа и РФ и конкретно та его часть, которая связана с попытками президента помешать следствию. Впрочем, Джулиани допускает, что мог неверно истолковать слова Мюллера о датах.

Мюллер в мае 2017 года начал расследовать мнимое вмешательство РФ в выборы президента США. Трамп и его приближенные всегда отвергали обвинения в каких-либо противозаконных связях с московскими политиками в ходе предвыборной кампании. Россия также не раз отрицала причастность к ходу американских выборов.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #выборы #трамп #джулиани #мюллер
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