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22:46   12 Августа 2018
Весь мир

Кабина с 18 людьми застряла на канатной дороге в Румынии

Кабина с 18 людьми застряла на канатной дороге в Румынии

Восемнадцать человек застряли в кабине на подвесной канатной дороге в горах Фэгэраш в Румынии.

Об этом сообщает в воскресенье агентство Agerpres, ссылаясь на данные Национальной ассоциации горных спасателей Румынии (Salvamont). Отмечается, что среди застрявших четверо детей.

В Salvamont также отметили, что один из туристов, оказавшийся в кабинке, позвонил в службу спасения и попросил о помощи. Отмечается, что причиной инцидента являются технические неполадки.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #румыния #канатная дорога
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