Кабина с 18 людьми застряла на канатной дороге в Румынии

Восемнадцать человек застряли в кабине на подвесной канатной дороге в горах Фэгэраш в Румынии.

Об этом сообщает в воскресенье агентство Agerpres, ссылаясь на данные Национальной ассоциации горных спасателей Румынии (Salvamont). Отмечается, что среди застрявших четверо детей.

В Salvamont также отметили, что один из туристов, оказавшийся в кабинке, позвонил в службу спасения и попросил о помощи. Отмечается, что причиной инцидента являются технические неполадки.