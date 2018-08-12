Количество жертв взрыва на оружейном складе в Идлибе выросло до 50 человек

Количество погибших в результате на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии возрасло до 50.

Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Ранее сообщалось о 36 погибших и более чем 40 раненых.

Отмечается, что взрыв произошел на складе торговца оружием Абу Язина аль-Хомси. Склад располагался на нижнем этаже жилого здания, из-за него дом полностью обрушился. В настоящее время причина взрыва неизвестна.