В Египте задержали причастного к попытке теракта в Каире

Силы безопасности Египта задержали мужчину, причастного к попытке атаки на церковь в Каире.

Об этом в воскресенье сообщает онлайн-версия местного издания «Аль-Ватан».

Накануне стало известно, что египетские правоохранители смогли предотвратить нападение на церковь на севере Каира, которое планировал смертник. Террорист подорвал рядом с церковью Девы Марии в Шобра эль-Хейма. Изначально злоумышленник намеревался совершить теракт в стенах церкви, однако заметил усиленные меры безопасности. В результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал, смертник скончался на месте.