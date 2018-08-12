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21:45   12 Августа 2018
Весь мир

В Египте задержали причастного к попытке теракта в Каире

В Египте задержали причастного к попытке теракта в Каире

Силы безопасности Египта задержали мужчину, причастного к попытке атаки на церковь в Каире.

Об этом в воскресенье сообщает онлайн-версия местного издания «Аль-Ватан».

Накануне стало известно, что египетские правоохранители смогли предотвратить нападение на церковь на севере Каира, которое планировал смертник. Террорист подорвал рядом с церковью Девы Марии в Шобра эль-Хейма. Изначально злоумышленник намеревался совершить теракт в стенах церкви, однако заметил усиленные меры безопасности. В результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал, смертник скончался на месте.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #египет
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