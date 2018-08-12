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Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска

Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска

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20:12   12 Августа 2018
Весь мир

Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска

Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска

Голливудский актер Джим Керри на своей странице в Twitter высмеял решение американского президента Дональда Трампа о создании космических войск.

Ранее глава Белого дома призвал выделить космические войска США в отдельный вид войск. По словам Трампа, американцы не собираются «плестись» за Россией и Китаем в этой области. Вскоре вице-президент США Майк Пенс рассказал о планах по созданию Военного министерства по космосу в стране до 2020 года.

«Ваш президентский рейтинг опустился ниже плинтуса? Взывайте к силам космоса! Вперед, за пределы тупости!», — написал Джим Керри в ответ на эту инициативу.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #джим керри #космические войска
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