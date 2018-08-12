Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска

Голливудский актер Джим Керри на своей странице в Twitter высмеял решение американского президента Дональда Трампа о создании космических войск.

Ранее глава Белого дома призвал выделить космические войска США в отдельный вид войск. По словам Трампа, американцы не собираются «плестись» за Россией и Китаем в этой области. Вскоре вице-президент США Майк Пенс рассказал о планах по созданию Военного министерства по космосу в стране до 2020 года.

Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond!!! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9 — Jim Carrey (@JimCarrey) August 10, 2018