СМИ: США готовятся к битве с РФ в Северной Атлантике

Издание National Interest сослалось на слова главнокомандующего военно-морского флота страны адмирала Джона Ричардсона. Военный в одном из интервью заявил, что Вашингтон насторожила недавняя активность подлодок РФ в регионе.

В Пентагоне отметили, что показатель активности достиг пика за последние 25 лет. Похожее заявление сделал вице-адмирал Чарльз Ричард в день вступления в должность 3 августа. Военнослужащий отдал приказ «готовится к бою». По его мнению, «кровопролитие» можно предотвратить только если подготовиться. В обратном случае — «народ Америки ждет и требует победы», уверен Ричард.

Эксперты издания считают, что слова американских военных отражают положения Национальной стратегии обороны США на 2018 год. Согласно им, для Вашингтона важнее «противостоять» Москве и Пекину, нежели бороться с терроризмом.

В мае этого года командование американских ВМС заявило о воссоздании второго флота, который станет действовать на восточном побережье США и в Северной Атлантике. Вашингтон обращает меньше внимания на китайские подлодки, а больше на действия российского флота.

Газета привела слова адмирала ВМС США Джеймса Фогго, который считает, что события в регионе 2016 года в Северной Атлантике между Москвой и Вашингтоном можно назвать «четвертой битвой» за Атлантику. Под первым тремя он имел ввиду обе мировые войны и противостояние с СССР.

Авторы обратили внимание на активизацию ВМС Китая. К 2020 году на боевое дежурство в регионе заступят 70 подводных лодок, несмотря на полученное за последние 10 лет подкрепление.