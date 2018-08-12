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Конвенция о статусе Каспия является хорошим примером успешной совместной работы, заявил Путин

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Конвенция о статусе Каспия является хорошим примером успешной совместной работы, заявил Путин

Конвенция о статусе Каспия является хорошим примером успешной совместной работы, заявил Путин

 В Ленобласти горят более 100 га леса

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Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле

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 Каспийские страны договорились о мире в море

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18:17   12 Августа 2018
Россия

Конвенция о статусе Каспия является хорошим примером успешной совместной работы, заявил Путин

Конвенция о статусе Каспия является хорошим примером успешной совместной работы, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что Конвенция о статусе Каспийского моря является хорошим примером успешной совместной работы сторон.

Об этом он заявил по результатам V Каспийского саммита. Российский лидер также выразил признательность за это всем присутствующим на саммите главам государств. 

Путин отметил, что в планы прикаспийских государств входит углубление экономического сотрудничества, торговых и инвестиционных связей, кооперации в области энергетики, развития логистики, а также двустороннее развитие туризма. Президент подчеркнул, что большое внимание стороны намерены уделять сохранению биоразнообразия вод Каспийского моря.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #каспийский саммит
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