Более 30 человек погибли при взрыве в Идлибе

Инцидент произошел в деревне Самарда, провинция Идлиб, северо-запад Сирии.

Как пишут РИА Новости, погибли 36 человек, еще 40 ранены. Взрыв произошел на складе с оружием, который располагался на нижнем этаже жилого здания. Дом полностью обрушился.

Причина взрыва не ясна. Известно, что склад принадлежал торговцу оружием Абу Язину аль-Хомси.

Несмотря на четыре созданные зоны деэскалации в Сирии, в Идлибе все чаще наблюдаются случаи нарушения режима перемирия. Боевики за последнюю неделю обстреляли регион 65 раз.