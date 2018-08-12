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 Более 30 человек погибли при взрыве в Идлибе

Более 30 человек погибли при взрыве в Идлибе
17:52   12 Августа 2018
Весь мир

Более 30 человек погибли при взрыве в Идлибе

Более 30 человек погибли при взрыве в Идлибе

Инцидент произошел в деревне Самарда, провинция Идлиб, северо-запад Сирии.

Как пишут РИА Новости, погибли 36 человек, еще 40 ранены. Взрыв произошел на складе с оружием, который располагался на нижнем этаже жилого здания. Дом полностью обрушился.

Причина взрыва не ясна. Известно, что склад принадлежал торговцу оружием Абу Язину аль-Хомси.

Несмотря на четыре созданные зоны деэскалации в Сирии, в Идлибе все чаще наблюдаются случаи нарушения режима перемирия. Боевики за последнюю неделю обстреляли регион 65 раз.

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Автор: Павел Никифоров
#сирия #идлиб #политика #весь мир #взрыв в сирии
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