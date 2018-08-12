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Конвенция о статусе Каспия является хорошим примером успешной совместной работы, заявил Путин

Конвенция о статусе Каспия является хорошим примером успешной совместной работы, заявил Путин

 В Ленобласти горят более 100 га леса

В Ленобласти горят более 100 га леса
Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле

Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле

 Каспийские страны договорились о мире в море

Каспийские страны договорились о мире в море
СМИ: США готовятся к битве с РФ в Северной Атлантике

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 Более 30 человек погибли при взрыве в Идлибе

Более 30 человек погибли при взрыве в Идлибе
17:44   12 Августа 2018
Весь мир

Более 160 рейсов отменили в Шанхае из-за ливней

Более 160 рейсов отменили в Шанхае из-за ливней

Сильные дожди в регионе начались из-за приближающегося тайфуна «Яги». В аэропорту Шанхая отменены 166 авиарейсов.

Воздушная гавань на 20.00 по местному времени приняла 495 самолетов, вылетело 489. Несколько рейсов задержаны, средняя продолжительность - от двух до четырех часов.

Из-за непогоды отменены несколько рейсов российского «Аэрофлота» — из Шанхая в Санья, Далянь. В Москву и Харбин самолеты вылетели с задержкой. 

«Яги» стал уже четырнадцатым в этом году тайфуном, который обрушится на восток Китая. Метеорологи опасаются, что ситуация только ухудшится.

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Автор: Павел Никифоров
#шанхай #китай #общество #весь мир #тайфун яги
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