Более 160 рейсов отменили в Шанхае из-за ливней

Сильные дожди в регионе начались из-за приближающегося тайфуна «Яги». В аэропорту Шанхая отменены 166 авиарейсов.

Воздушная гавань на 20.00 по местному времени приняла 495 самолетов, вылетело 489. Несколько рейсов задержаны, средняя продолжительность - от двух до четырех часов.

Из-за непогоды отменены несколько рейсов российского «Аэрофлота» — из Шанхая в Санья, Далянь. В Москву и Харбин самолеты вылетели с задержкой.

«Яги» стал уже четырнадцатым в этом году тайфуном, который обрушится на восток Китая. Метеорологи опасаются, что ситуация только ухудшится.