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 Более 30 человек погибли при взрыве в Идлибе

Более 30 человек погибли при взрыве в Идлибе
18:10   12 Августа 2018
Россия

В Ленобласти горят более 100 га леса

В Ленобласти горят более 100 га леса

Спасатели тушат пожар на 107 га земли в Кингисеппском районе Ленинградской области. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, часть этой площади принадлежит Минобороны РФ.

Отмечается, что устойчивая жаркая погода, которая довольно долго держалась в данном регионе, послужила причиной засухи и быстрого распространения пламени и появлению новых очагов огня.

Число зафиксированных в этом году природных пожаров на северо-западе РФ превышает в 3,5 раза показатели того же периода прошлого года.

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Автор: Олег Королев
#мчс #пожар #лес #ленобласть
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