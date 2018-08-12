В Ленобласти горят более 100 га леса

Спасатели тушат пожар на 107 га земли в Кингисеппском районе Ленинградской области. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, часть этой площади принадлежит Минобороны РФ.

Отмечается, что устойчивая жаркая погода, которая довольно долго держалась в данном регионе, послужила причиной засухи и быстрого распространения пламени и появлению новых очагов огня.

Число зафиксированных в этом году природных пожаров на северо-западе РФ превышает в 3,5 раза показатели того же периода прошлого года.