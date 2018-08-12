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Главы МИД РФ и Турции обсудят подготовку саммита по Сирии

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17:09   12 Августа 2018
Весь мир

Главы МИД РФ и Турции обсудят подготовку саммита по Сирии

Главы МИД РФ и Турции обсудят подготовку саммита по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Анкару обсудит со турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку саммита РФ, Турции, Германии и Франции по урегулированию ситуации в САР.

Об этом сообщает российский МИД. Ожидается, что в турецкой столице главы ведомств обсудят не только вопросы стабилизации обстановки в Сирии, но и урегулирование ситуации во всем ближневосточном регионе. Российское министерство подчеркивает, что министры намерены поговорить о ситуации на Ближнем Востоке, Центральной Азии, в Северной Африке, Закавказье, а также на Украине.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #лавров #политика #чавушоглу
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