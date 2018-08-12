Вы в Крым, а я на Украину. Садальский ответил Вайкуле

Российский актер Станислав Садальский заявил, что не поедет на Украину, пока там обижают россиян.

Так артист прокомментировал слова певицы Лайме Вайкуле о том, что она ни за какой гонорар не поедет выступать в Крым. Латвийка на концерте в Одессе рассказала, что «европейским артистам» ездить на полуостров запрещено.

Садальский в свою очередь написал в Instagram, что в отличие от певицы ни за что не согласится ехать на Украину. Он объяснил это плохим отношением украинцев к россиянам. И пока у власти стоит Петр Порошенко (президент Украины), он не станет работать и отдыхать в этой стране.

Актер также обратил внимание, что с аналогичной ситуацией столкнулся и в Латвии.