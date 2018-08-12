Лавров призвал выполнять минские соглашения

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что встреча «нормандской четверки» может состояться только когда прошлые договоренности по Донбассу реализуются.

Министр отметил, что российская сторона выступает за активную работу по конфликту на юго-востоке Украины. Лавров напомнил, что в 2015 и 2016 годах стороны обозначили три населенных пункта, где планировалось провести разведение сил.

В двух местах операция прошла успешно. В оставшемся третьем Киев делает все, чтобы план не сработал. В правительстве заявляли, что для этого необходим режим тишины на семь дней.

По словам Лаврова, миссия ОБСЕ 22 раза сообщала, что семидневный режим тишины зафиксирован. Киев заявления отвергал и говорил, что замечал «пару-тройку» выстрелов.

Не выполняется и вторая договоренность, достигнутая и подтвержденная в Париже, добавил глава МИД России.