Натаньяху: Израиль продолжит кампанию против террора из Газы

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о том, что антитеррористическая кампания в секторе Газа сейчас в самом разгаре и не будет остановлена до полного прекращения атак со стороны Палестины.

Об этом глава правительства Израиля заявил в ходе заседания министров страны в воскресенье.

На этой неделе Израиль и Палестина два дня обменивались ракетно-бомбовыми ударами, а также вступили в столкновения на границе, где проходили массовые митинги жителей анклава и запуски шаров с зажигательными устройствами для поджога израильской территории.