Силуанов: Новые санкции США никак не повлияют на валютные счета россиян

Даже если Вашингтон введет санкции, у россиян не возникнет проблем с валютными или рублевыми счетами в банках РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Накануне Силуанов посетил студию Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1». Он объяснил, что Банк России поможет тем банкам, которые попадут в непростую ситуацию из-за американских ограничений. У регулятора для этого достаточно резервов и рублевой ликвидности.

В ЦБ ранее указывали, что регулятор располагает достаточными ресурсами, чтобы предотвратить финансовую нестабильность.