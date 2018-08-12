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16:11   12 Августа 2018
Весь мир

Силуанов: Новые санкции США никак не повлияют на валютные счета россиян

Силуанов: Новые санкции США никак не повлияют на валютные счета россиян

Даже если Вашингтон введет санкции, у россиян не возникнет проблем с валютными или рублевыми счетами в банках РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Накануне Силуанов посетил студию Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1». Он объяснил, что Банк России поможет тем банкам, которые попадут в непростую ситуацию из-за американских ограничений. У регулятора для этого достаточно резервов и рублевой ликвидности.

В ЦБ ранее указывали, что регулятор располагает достаточными ресурсами, чтобы предотвратить финансовую нестабильность.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #экономика #санкции #весь мир #силуанов
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