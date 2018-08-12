Путин и Роухани обсудили Сирию

Главы России и Ирана провели двустороннюю встречу на полях пятого Каспийского саммита, который проходит в Актау, Казахстан, пишут РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи сообщил, что у российской стороны много вопросов по Каспию и решению «очень острых кризисов», в частности по Сирии.

Российский лидер напомнил иранскому коллеге Хасану Роухани, что представители обоих государств постоянно контактируют по этому вопросу. Но важны личные встречи, считает Путин.