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Путин и Роухани обсудили Сирию

Путин и Роухани обсудили Сирию

 Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин

Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин
Каспийские страны договорились о мире в море

Каспийские страны договорились о мире в море

 Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии
Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

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Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау
15:38   12 Августа 2018
Россия

Путин и Роухани обсудили Сирию

Путин и Роухани обсудили Сирию

Главы России и Ирана провели двустороннюю встречу на полях пятого Каспийского саммита, который проходит в Актау, Казахстан, пишут РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи сообщил, что у российской стороны много вопросов по Каспию и решению «очень острых кризисов», в частности по Сирии.

Российский лидер напомнил иранскому коллеге Хасану Роухани, что представители обоих государств постоянно контактируют по этому вопросу. Но важны личные встречи, считает Путин.

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Автор: Павел Никифоров
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