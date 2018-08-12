Россия может упростить визовый режим для отдельных категорий турецких граждан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Анкару 13-14 августа обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран.

Об этом сообщает в воскресенье российское внешнеполитическое ведомство. При этом российская сторона подтвердила готовность к упрощению визового режима для отдельных категорий турецких граждан

Напомним, власти РФ решили ввести визовый режим для турецких граждан из-за охлаждения отношений двух стран в конце 2015 года.