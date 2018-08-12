Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также добавил, что любой, кто хоть немного знаком с темой отравления Скрипалей, поймет всю абсурдность обвинений.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочьою Юлия 4 марта попали в больницу в британском Солсбери из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон поспешил обвинить во всем Москву. Якобы именно там разрабатывалось вещество, которым отравили Скрипалей. Россия, однако, отрицает любые обвинения.

Британцев поддержал Вашингтон. В марте американцы выслали из страны 60 российских дипломатов. Россия поступила аналогично. Следующим шагом США стали санкции, которые те ввели против РФ 8 августа. Москву обвиняют в применении химического оружия, однако никаких доказательств этому все никак не могут представить.