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Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

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15:20   12 Августа 2018
Весь мир

Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также добавил, что любой, кто хоть немного знаком с темой отравления Скрипалей, поймет всю абсурдность обвинений.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочьою Юлия 4 марта попали в больницу в британском Солсбери из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон поспешил обвинить во всем Москву. Якобы именно там разрабатывалось вещество, которым отравили Скрипалей. Россия, однако, отрицает любые обвинения.

Британцев поддержал Вашингтон. В марте американцы выслали из страны 60 российских дипломатов. Россия поступила аналогично. Следующим шагом США стали санкции, которые те ввели против РФ 8 августа. Москву обвиняют в применении химического оружия, однако никаких доказательств этому все никак не могут представить.

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Автор: Юлия Халус
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