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Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау
14:49   12 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Каспийские страны договорились о мире в море

Каспийские страны договорились о мире в море

Акватория Каспийского моря должна использоваться в мирных целях, рассказал лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев о договоренности прикаспийских стран на саммите в Актау.

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Он уточнил, что Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран и Тукмения договорились придерживаться основополагающих принципов. В частности, уважение территориальной целостности прикаспийских стран, превращение Каспийского моря в зону мира и дружбы, а также его использование исключительно в мирных целях. Кроме того, стороны ввели запрет на размещение войск внерегиональных стран на море.

Страны «пятерки» также смогли достичь согласия в вопросе разграничения акватории на зоны с разными режимами.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #весь мир #каспийское море
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