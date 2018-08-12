Каспийские страны договорились о мире в море

Акватория Каспийского моря должна использоваться в мирных целях, рассказал лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев о договоренности прикаспийских стран на саммите в Актау.

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Он уточнил, что Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран и Тукмения договорились придерживаться основополагающих принципов. В частности, уважение территориальной целостности прикаспийских стран, превращение Каспийского моря в зону мира и дружбы, а также его использование исключительно в мирных целях. Кроме того, стороны ввели запрет на размещение войск внерегиональных стран на море.

Страны «пятерки» также смогли достичь согласия в вопросе разграничения акватории на зоны с разными режимами.