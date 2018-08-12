Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин

Подписанная в субботу конвенция по правовому статусу Каспийского моря гарантирует решение актуальных вопросов с учетом интересов сторон.

Об этом заявил президент России Владимир Путин. Политик подчеркнул, что принципиально важно, что документ закрепляет за пятью странами (Казахстан, Азербайджан, Туркмения, Иран, Россия) исключительные и совершенные права на Каспийское море, освоение и использование его недр и других ресурсов в равной степени.