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Путин и Роухани обсудили Сирию

 Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин

Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин
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Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау
Путин и Роухани обсудили Сирию

Путин и Роухани обсудили Сирию

 Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин

Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин
Каспийские страны договорились о мире в море

Каспийские страны договорились о мире в море

 Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии
Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау
15:18   12 Августа 2018
Россия

Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин

Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин

Подписанная в субботу конвенция по правовому статусу Каспийского моря гарантирует решение актуальных вопросов с учетом интересов сторон.

Об этом заявил президент России Владимир Путин. Политик подчеркнул, что принципиально важно, что документ закрепляет за пятью странами (Казахстан, Азербайджан, Туркмения, Иран, Россия) исключительные и совершенные права на Каспийское море, освоение и использование его недр и других ресурсов в равной степени.

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Автор: Алла Ларинова
#путин #конвенция #каспийское море
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