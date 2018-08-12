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 Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами

Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами
В Москве открыли новый автомобильный путепровод над МЦК

В Москве открыли новый автомобильный путепровод над МЦК

 Лайму Вайкуле призвали не смотреть на ситуацию с Крымом «через кошелек»

Лайму Вайкуле призвали не смотреть на ситуацию с Крымом «через кошелек»
Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

 Назарбаев предложил заключить договор о доверии по военной деятельности на Каспии

Назарбаев предложил заключить договор о доверии по военной деятельности на Каспии
Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

 Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами

Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами
13:52   12 Августа 2018
Весь мир

Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами

Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами

О расширении взаимоотношений в энергетической области заявил иранский лидер Хасан Роухани.

В Казахстане проходит встреча «каспийской пятерки»: Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран. Лидеры государств по итогам встречи подпишут исторический документ о статусе Каспия. Работа над ним велась более 20 лет.

Роухани считает, что логично создать и упростить условия для судоходных компаний и турагентств. Иран начал сотрудничать с некоторыми государствами Каспия в этой области и намерен и дальше продолжать сотрудничество, расширяя его.

Тегеран готов развивать торговое и транспортное направления в регионе. Каспийское море является региональным центром дружбы, уверен Роухани. Каспийский саммит — большой шаг к интеграции.

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Автор: Павел Никифоров
#иран #политика #весь мир #роухани #пятый каспийский саммит
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