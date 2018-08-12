Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами

О расширении взаимоотношений в энергетической области заявил иранский лидер Хасан Роухани.

В Казахстане проходит встреча «каспийской пятерки»: Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран. Лидеры государств по итогам встречи подпишут исторический документ о статусе Каспия. Работа над ним велась более 20 лет.

Роухани считает, что логично создать и упростить условия для судоходных компаний и турагентств. Иран начал сотрудничать с некоторыми государствами Каспия в этой области и намерен и дальше продолжать сотрудничество, расширяя его.

Тегеран готов развивать торговое и транспортное направления в регионе. Каспийское море является региональным центром дружбы, уверен Роухани. Каспийский саммит — большой шаг к интеграции.