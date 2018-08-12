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В Москве открыли новый автомобильный путепровод над МЦК

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 Лайму Вайкуле призвали не смотреть на ситуацию с Крымом «через кошелек»

Лайму Вайкуле призвали не смотреть на ситуацию с Крымом «через кошелек»
Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

 Назарбаев предложил заключить договор о доверии по военной деятельности на Каспии

Назарбаев предложил заключить договор о доверии по военной деятельности на Каспии
Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

 Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами

Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами
13:57   12 Августа 2018
Весь мир

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

Главы стран Каспийской пятерки подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье. Известно, что работа над данным документом велась два десятилетия — с 1996 года.

подписи под конвенцией входе прошедшей в Актау торжественной церемонии поставили президент России Владимир Путин, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также глава Ирана Хасан Роухани.

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Автор: Олег Королев
#политика #конвенция #каспийское море
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