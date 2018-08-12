Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

Главы стран Каспийской пятерки подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье. Известно, что работа над данным документом велась два десятилетия — с 1996 года.

подписи под конвенцией входе прошедшей в Актау торжественной церемонии поставили президент России Владимир Путин, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также глава Ирана Хасан Роухани.