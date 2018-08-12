Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Президент России Владимир Путин заявил, что в дальнейшем прикаспийским странам следовало бы разработать и подписать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспийском море.

В воскресенье лидеры России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана встретились в казахстанском Актау, чтобы определить правовой статус Каспийского моря. По завершению переговоров стороны подписали конвенцию о статусе Каспия, которую разрабатывали с 1996 года.

Документ признал общей территорию большую часть водной поверхности моря. Тем временем дно и недра поделятся на участки в соответствии с договоренностями государств. Присутствие вооруженных сил внерегиональных стран на Каспии запрещено.