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Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау
Путин и Роухани обсудили Сирию

Путин и Роухани обсудили Сирию

 Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин

Конвенция по Каспию гарантирует решение актуальных вопросов, заявил Путин
Каспийские страны договорились о мире в море

Каспийские страны договорились о мире в море

 Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии
Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

Лавров считает абсурдными обвинения США из-за «дела Скрипалей»

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау
14:09   12 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Президент России Владимир Путин заявил, что в дальнейшем прикаспийским странам следовало бы разработать и подписать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспийском море.

В воскресенье лидеры России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана встретились в казахстанском Актау, чтобы определить правовой статус Каспийского моря. По завершению переговоров стороны подписали конвенцию о статусе Каспия, которую разрабатывали с 1996 года.

Документ признал общей территорию большую часть водной поверхности моря. Тем временем дно и недра поделятся на участки в соответствии с договоренностями государств. Присутствие вооруженных сил внерегиональных стран на Каспии запрещено.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #весь мир #каспийское море
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