Назарбаев предложил заключить договор о доверии по военной деятельности на Каспии

В Актау, Казахстан, стартовал пятый каспийский саммит.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии сессии предложил представителям других стран заключить соглашение о доверии по военной деятельности в Каспийском море. Отдельно он упомянул шесть документов, которые стороны подпишут по итогам заседания. Договоры касаются сотрудничества в области торговли, транспорта, экономики и безопасности.

Политик уверен, что саммит о правовом статусе Каспия открывает «новую страницу» в сотрудничестве стран региона. Также Назарбаев коснулся спецпрограммы по пятисторонним консультациям, которые будут проходить под эгидой глав МИД стран Каспия. Министрам на регулярной основе предстоит обсуждать важные вопросы.

Президент Казахстана считает, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря является историческим моментом. Страны-участницы шли к этому в течение 20 лет. Перед главами государств стояла серьезная задача по решению ряда вопросов по Каспию.