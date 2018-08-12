Россию невозможно поставить на колени и заставить ее делать то, что кому-то хочется: она делает только то, что выгодно для нее, подчеркнул российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен призвала Берлин более жестко строить отношения с Россией. В ответ на ее слова глава российского Минобороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» напомнил, что случилось в прошлый раз, когда с Москвой пытались говорить с позиции силы. Он подчеркнул, что РФ не терпит диктата и давление, и об этом очень хорошо знают «дедушки» современных немцев.

Сенатор Франц Клинцевич в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) согласился с высказыванием Шойгу. Он указал, что политика диктата и навязывания своих желаний уже давно показала свою несостоятельность. А тот, кто не полагается на опыт истории, всегда попадает в сложное положение.

Клинцевич напомнил, что один только Смоленск старше США в пять раз. Поэтому РФ нельзя поставить на колени и навязать свои интересы. Москва делает только то, что выгодно ей. Кроме того, страна располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы отразить любое давление.