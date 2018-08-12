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Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

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13:18   12 Августа 2018
Весь мир

Давайте жить дружно. Клинцевич поддержал ответ Шойгу на заявление Берлина

Давайте жить дружно. Клинцевич поддержал ответ Шойгу на заявление Берлина

Россию невозможно поставить на колени и заставить ее делать то, что кому-то хочется: она делает только то, что выгодно для нее, подчеркнул российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен призвала Берлин более жестко строить отношения с Россией. В ответ на ее слова глава российского Минобороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» напомнил, что случилось в прошлый раз, когда с Москвой пытались говорить с позиции силы. Он подчеркнул, что РФ не терпит диктата и давление, и об этом очень хорошо знают «дедушки» современных немцев.

Сенатор Франц Клинцевич в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) согласился с высказыванием Шойгу. Он указал, что политика диктата и навязывания своих желаний уже давно показала свою несостоятельность. А тот, кто не полагается на опыт истории, всегда попадает в сложное положение.

Клинцевич напомнил, что один только Смоленск старше США в пять раз. Поэтому РФ нельзя поставить на колени и навязать свои интересы. Москва делает только то, что выгодно ей. Кроме того, страна располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы отразить любое давление.

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Автор: Юлия Халус
#россия #германия #клинцевич #шойгу #политика
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