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В Москве открыли новый автомобильный путепровод над МЦК

 Лайму Вайкуле призвали не смотреть на ситуацию с Крымом «через кошелек»

Лайму Вайкуле призвали не смотреть на ситуацию с Крымом «через кошелек»
Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

 Назарбаев предложил заключить договор о доверии по военной деятельности на Каспии

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12:34   12 Августа 2018
Россия

Лайму Вайкуле призвали не смотреть на ситуацию с Крымом «через кошелек»

Лайму Вайкуле призвали не смотреть на ситуацию с Крымом «через кошелек»

Певица Лайма Вайкуле во время визита в Одессу заявила, что не хочет ехать в Крым за любые деньги. Артистка добавила, что не очень тепло относится к Советскому Союзу и рада, что он распался.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе попросил певицу не смотреть на происходящее с регионом «через кошелек». Политик понимает, что она не обязана выступать в Крыму, но должно осознавать, что творится.

Мониторинговая группа внесет Вайкуле в «крымское досье», заявил Иоффе. Политик отметил, что долгие годы слушал музыку певицы. Его слова привели РИА Новости.

ОП Крыма включает в «крымское досье» тех, кто не признал выбора жителей полуострова во время референдума в марте 2014 года. Тогда за присоединение к России высказались почти 97% крымчан.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #крым #политика #общество #лайма вайкуле
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