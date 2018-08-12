Лайму Вайкуле призвали не смотреть на ситуацию с Крымом «через кошелек»

Певица Лайма Вайкуле во время визита в Одессу заявила, что не хочет ехать в Крым за любые деньги. Артистка добавила, что не очень тепло относится к Советскому Союзу и рада, что он распался.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе попросил певицу не смотреть на происходящее с регионом «через кошелек». Политик понимает, что она не обязана выступать в Крыму, но должно осознавать, что творится.

Мониторинговая группа внесет Вайкуле в «крымское досье», заявил Иоффе. Политик отметил, что долгие годы слушал музыку певицы. Его слова привели РИА Новости.

ОП Крыма включает в «крымское досье» тех, кто не признал выбора жителей полуострова во время референдума в марте 2014 года. Тогда за присоединение к России высказались почти 97% крымчан.