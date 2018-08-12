Встреча глав стран «Каспийской пятерки» стартовала в Актау

В казахстанском Актау начались переговоры лидеров России, Азербайджана, Туркмении, Казахстана и Ирана. Стороны обсудят тему правового статуса Каспийского моря.

Согласно данным РИА Новости, встреча пройдет во Дворце дружбы Актау и продлится примерно полтора часа. После переговоров начнется церемония подписания конвенции о статусе Каспия, работа над которой началась еще в 1996 году. Затем лидеры «пятерки» сфотографируются и прогуляются по берегу Каспийского моря.

Документ предполагает, что основная часть водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон. Тем временем дно и недра делятся между соседними государствами на участки в соответствии с договоренностями между ними. В море не допускаются вооруженные силы внерегиональных держав. За безопасность и управление ресурсами отвечают пять прикаспийских государств.