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Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

Путин предложил разработать документ о борьбе с наркотрафиком на Каспии

 Назарбаев предложил заключить договор о доверии по военной деятельности на Каспии

Назарбаев предложил заключить договор о доверии по военной деятельности на Каспии
Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау

 Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами

Иран расширит сотрудничество с прикаспийскими странами
12:31   12 Августа 2018
Весь мир

Встреча глав стран «Каспийской пятерки» стартовала в Актау

Встреча глав стран «Каспийской пятерки» стартовала в Актау

В казахстанском Актау начались переговоры лидеров России, Азербайджана, Туркмении, Казахстана и Ирана. Стороны обсудят тему правового статуса Каспийского моря.

Согласно данным РИА Новости, встреча пройдет во Дворце дружбы Актау и продлится примерно полтора часа. После переговоров начнется церемония подписания конвенции о статусе Каспия, работа над которой началась еще в 1996 году. Затем лидеры «пятерки» сфотографируются и прогуляются по берегу Каспийского моря.

Документ предполагает, что основная часть водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон. Тем временем дно и недра делятся между соседними государствами на участки в соответствии с договоренностями между ними. В море не допускаются вооруженные силы внерегиональных держав. За безопасность и управление ресурсами отвечают пять прикаспийских государств.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #казахстан #весь мир #каспийское море
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