ВСУ задержали россиянина, заснявшего позиции армии Украины в Донбассе

Гражданин России заснял на мобильный телефон позиции украинский военных в Донбассе, сообщают РИА Новости со ссылкой пресс-центр Объединенных сил Украины в Facebook.

Задержанный пояснил, что приехал для путешествий по Украине. Мужчина прибыл из Сургута, при этом он больше интересовался позициями ВСУ в регионе, чем историческими и культурными памятниками. Видео россиянин хранил на телефоне. Ролики изучаются специалистами.

Операция ВСУ против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после событий февраля этого же года.