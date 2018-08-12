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 Медведев поздравил с Днем строителя

Медведев поздравил с Днем строителя
ВСУ задержали россиянина, заснявшего позиции армии Украины в Донбассе

ВСУ задержали россиянина, заснявшего позиции армии Украины в Донбассе

 Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии

Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии
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 Японский турист арестован в КНДР за съемку военного объекта

Японский турист арестован в КНДР за съемку военного объекта
11:43   12 Августа 2018
Ближнее зарубежье

ВСУ задержали россиянина, заснявшего позиции армии Украины в Донбассе

ВСУ задержали россиянина, заснявшего позиции армии Украины в Донбассе

Гражданин России заснял на мобильный телефон позиции украинский военных в Донбассе, сообщают РИА Новости со ссылкой пресс-центр Объединенных сил Украины в Facebook.

Задержанный пояснил, что приехал для путешествий по Украине. Мужчина прибыл из Сургута, при этом он больше интересовался позициями ВСУ в регионе, чем историческими и культурными памятниками. Видео россиянин хранил на телефоне. Ролики изучаются специалистами.

Операция ВСУ против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после событий февраля этого же года.

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Автор: Павел Никифоров
#всу #днр #лнр #политика #весь мир
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