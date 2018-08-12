Медведев поздравил с Днем строителя

Текст поздравления опубликован на сайте кабинета министров России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что строительство является одной из важных отраслей государства, так как меняет облик страны. Благодаря работникам этой сферы появляются новые объекты культуры, в промышленности и в сфере развлечения.

Политик добавил, что строителям придется нарастить объемы строительства, привести в жизнь масштабные планы по переселению россиян из ветхого жилья. Им предстоит возвести новые детские сады, школы и больницы.