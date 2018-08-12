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10:58   12 Августа 2018
Россия

Пожар вспыхнул в горнолесном заповеднике над Ялтой

Пожар вспыхнул в горнолесном заповеднике над Ялтой

Возгорание утром в воскресенье тушат два вертолета и до ста человек личного состава. Ожидается прибытие еще одного вертолета, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника начальника местного управления МЧС РФ Владимира Иванова.

Пожар в горнолесном заповеднике начался накануне около четырех часов вечера. Вскоре площадь возгорания достигла 1,5 гектара. Тушение пожара усложняли сильный ветер и труднодоступность горного рельефа местности. Рано утром 12 августа пожарные приступили к тушению огня с воздуха. К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ.

Кроме того, ожидается прибытие еще одного вертолета из Ростова-на-Дону. Согласно данным, лесников площадь пожара увеличилась до 15 гектаров.

Иванов также уточнил, что для обеспечения личного состава водой на горной речке соорудили запруду. Это позволит водовозкам не спускаться с гор по труднодоступным дорогам к водоемам в черте города.

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Автор: Юлия Халус
#россия #крым #происшествия #чп #ялта #лесной пожар
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