Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии

Сколько именно штурмовиков планируется направить на российскую авиабазу Кант, не сообщается.

О передаче модернизированных штурмовиков Су-25СМ рассказали в воскресенье в Центральном военном округе.

Российская военная авиабаза располагается в пригороде Бишкека в Киргизии с 2003 года. Там дислоцируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. Воинская часть структурно входит в состав ВВС и систем противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа, а также являются авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. Российская техника участвует в обороне территорий и воздушных пространств государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).