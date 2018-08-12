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 Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии

Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии

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Перекручено и раздуто. Директор Лаймы Вайкуле прокомментировал ее слова о Крыме

Перекручено и раздуто. Директор Лаймы Вайкуле прокомментировал ее слова о Крыме

 Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии

Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии

 Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-востоке Монголии

Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-востоке Монголии
Японский турист арестован в КНДР за съемку военного объекта

Японский турист арестован в КНДР за съемку военного объекта

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10:18   12 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии

Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии

Сколько именно штурмовиков планируется направить на российскую авиабазу Кант, не сообщается.

О передаче модернизированных штурмовиков Су-25СМ рассказали в воскресенье в Центральном военном округе.

Российская военная авиабаза располагается в пригороде Бишкека в Киргизии с 2003 года. Там дислоцируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. Воинская часть структурно входит в состав ВВС и систем противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа, а также являются авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. Российская техника участвует в обороне территорий и воздушных пространств государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Автор: Юлия Халус
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