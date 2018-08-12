Перекручено и раздуто. Директор Лаймы Вайкуле прокомментировал ее слова о Крыме

Каждый человек воспринял заявление певицы в меру своей испорченности, заявил ее директор Алексей Яковлев в разговоре с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле ранее перед выступлением в Одессе заявила, что не поедет на полуостров, какие бы деньги ей за это не предложили. Она подчеркнула, что «европейским артистам в регион ездить запрещено». Тем не менее певица также выступила против базы данных сайта «Миротворец». Латвийка объяснила, что не считает нужным заносить в какие-либо базы артистов: те похожи на детей и иногда вытворяют «черт-те что».

Яковлев, комментируя слова певицы, заявил, что каждый воспринял ее слова по своему. Большинство людей все перекрутило и раздуло. Восприняло не совсем правильно.