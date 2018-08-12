Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

Модернизированные штурмовики Су-25СМ усилят мощь российской авиабазы Кант, расположенной на территории Республики Киргизия, до конца текущего года, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Авиационная база Кант была построена в пригороде Бишкека в октябре 2003 года. До сих пор ее военная мощь состояла из штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8МТВ. Дислоцированная на базе авиация предназначена для обеспечении безопасности наземного и воздушного пространства стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что в воскресенье состоится празднование 106-летия создания российских Военно-воздушных сил.