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 Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии

Модернизированные Су-25СМ до конца года поступят на базу РФ в Киргизии

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8:55   12 Августа 2018
Россия

Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

Модернизированные штурмовики Су-25СМ усилят мощь российской авиабазы Кант, расположенной на территории Республики Киргизия, до конца текущего года, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Авиационная база Кант была построена в пригороде Бишкека в октябре 2003 года. До сих пор ее военная мощь состояла из штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8МТВ. Дислоцированная на базе авиация предназначена для обеспечении безопасности наземного и воздушного пространства стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что в воскресенье состоится празднование 106-летия создания российских Военно-воздушных сил.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #су-25 #авиабаза кант #киргзия
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