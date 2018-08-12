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ФСИН не подтвердила информацию о вылете Сенцова из колонии

ФСИН не подтвердила информацию о вылете Сенцова из колонии
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Японский турист арестован в КНДР за съемку военного объекта

Японский турист арестован в КНДР за съемку военного объекта

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8:26   12 Августа 2018
Политика

Японский турист арестован в КНДР за съемку военного объекта

Японский турист арестован в КНДР за съемку военного объекта

Японский гражданин, задержанный на этой неделе в Северной Корее, предположительно, обвиняется в съемке на видео военных объектов. Информацию об этом распространило агентство Kyodo.

Агентство сообщает, ссылаясь на источник в правительстве Японии, что 39-летний мужчина прибыл в портовый город Нампхо в составе группы туристов. Когда он воспользовался видеокамерой для съемки какого-то военного объекта, то вскоре был задержан. Подчеркивается, что Министерство иностранных дел Японии сейчас предпринимает все возможные меры для возврата на родину своего соотечественника.

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Автор: Мария Милкевич
#кндр #япония
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