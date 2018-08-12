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 Китайская CNPC заняла место французской Total в иранском проекте «Южный Парс-11»

Китайская CNPC заняла место французской Total в иранском проекте «Южный Парс-11»
Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

Модернизированные штурмовики Су-25 поступят на российскую авиабазу Кант в Киргизии

ФСИН не подтвердила информацию о вылете Сенцова из колонии

ФСИН не подтвердила информацию о вылете Сенцова из колонии
Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-востоке Монголии

Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-востоке Монголии

 Премьер-министр Армении: страна готова к переговорам по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении: страна готова к переговорам по Нагорному Карабаху
Японский турист арестован в КНДР за съемку военного объекта

Японский турист арестован в КНДР за съемку военного объекта

 Китайская CNPC заняла место французской Total в иранском проекте «Южный Парс-11»

Китайская CNPC заняла место французской Total в иранском проекте «Южный Парс-11»
8:12   12 Августа 2018
Весь мир

Китайская CNPC заняла место французской Total в иранском проекте «Южный Парс-11»

Китайская CNPC заняла место французской Total в иранском проекте «Южный Парс-11»

Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC) займет место французской компании Total в иранском газовом проекте «Южный Парс-11». Франция решила покинуть проект по причине возобновления антииранских санкций США.

Таким образом CNPC досталось 80,1 % в газовом проекте Ирана.

Об этом рассказал директор по инвестициям и бизнесу Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Company, NIOC) Мохамад Мостафави.

Французская нефтегазовая компания сообщила о завершении сотрудничества с Ираном в энергетической отрасли, в частности по действующим совместным проектам после того, как администрация Трампа заявила о возобновлении санкций против Ирана

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Автор: Мария Милкевич
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