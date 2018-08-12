Китайская CNPC заняла место французской Total в иранском проекте «Южный Парс-11»

Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC) займет место французской компании Total в иранском газовом проекте «Южный Парс-11». Франция решила покинуть проект по причине возобновления антииранских санкций США.

Таким образом CNPC досталось 80,1 % в газовом проекте Ирана.

Об этом рассказал директор по инвестициям и бизнесу Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Company, NIOC) Мохамад Мостафави.

Французская нефтегазовая компания сообщила о завершении сотрудничества с Ираном в энергетической отрасли, в частности по действующим совместным проектам после того, как администрация Трампа заявила о возобновлении санкций против Ирана