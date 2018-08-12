ФСИН не подтвердила информацию о вылете Сенцова из колонии

Сообщение о том, что осужденный за организацию терактов в Крыму Олег Сенцов покинул исправительную колонию, не подтвердилось пресс-службой управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ранее пост об этом опубликовала в Facebook журналист Виктория Ивлева. По ее информации Сенцов якобы вылетел из Салехарда вечером в субботу.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден судом РФ на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов на Крымском полуострове.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. С тех пор за состоянием его здоровья постоянно следят тюремные медики и специалисты больницы города Лабытнанги.