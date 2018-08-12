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ФСИН не подтвердила информацию о вылете Сенцова из колонии

ФСИН не подтвердила информацию о вылете Сенцова из колонии
Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-востоке Монголии

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7:39   12 Августа 2018
Россия

ФСИН не подтвердила информацию о вылете Сенцова из колонии

ФСИН не подтвердила информацию о вылете Сенцова из колонии

Сообщение о том, что осужденный за организацию терактов в Крыму Олег Сенцов покинул исправительную колонию, не подтвердилось пресс-службой управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ранее пост об этом опубликовала в Facebook журналист Виктория Ивлева. По ее информации Сенцов якобы вылетел из Салехарда вечером в субботу.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден судом РФ на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов на Крымском полуострове.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. С тех пор за состоянием его здоровья постоянно следят тюремные медики и специалисты больницы города Лабытнанги.

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Автор: Мария Милкевич
#фсин #сенцов #ивлева
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