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ФСИН не подтвердила информацию о вылете Сенцова из колонии

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7:26   12 Августа 2018
Весь мир

Бывший советник Трампа вступился за экс-главу МИД Великобритании в скандале с мусульманками

Бывший советник Трампа вступился за экс-главу МИД Великобритании в скандале с мусульманками

Экс-советник американского президента Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон выступил в защиту бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в скандале со статьей о женщинах в традиционной мусульманской одежде.

Федеральное агентство новостей сообщает, что Бэннон призвал Джонсона не вставать на колени «перед алтарем политкорректности» и не извиняться за свои слова.

Ранее Джонсон прокомментировал в газете The Telegraph новый датский закон о запрете ношения бурки в общественных местах. В статье он, с одной стороны, выступил против, с другой — подробно описал, за что ему не нравится бурка.

Джонсон назвал эту одежду нелепой и дикой, добавив, что поддерживает тех, кого она оскорбляет. Также он заявил, что женщины, одетые в традиционный мусульманский костюм, похожи на почтовые ящики и грабителей банков.

Джонсон отметил, что люди должны иметь возможность видеть выражения лиц друг друга, поэтому в компаниях и государственных учреждениях необходим некий дресс-код.

После публикации скандальной статьи британский премьер-министр Тереза Мэй потребовала от экс-главы МИД извиниться перед мусульманами. Бэннон же заявил, что у Джонсона нет причин извиняться, ведь он выступал не против ношения традиционной одежды, а наоборот против закона о ее запрете.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #джонсон #мусульмане #дания #бэннон
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