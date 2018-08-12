Бывший советник Трампа вступился за экс-главу МИД Великобритании в скандале с мусульманками

Экс-советник американского президента Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон выступил в защиту бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в скандале со статьей о женщинах в традиционной мусульманской одежде.

Федеральное агентство новостей сообщает, что Бэннон призвал Джонсона не вставать на колени «перед алтарем политкорректности» и не извиняться за свои слова.

Ранее Джонсон прокомментировал в газете The Telegraph новый датский закон о запрете ношения бурки в общественных местах. В статье он, с одной стороны, выступил против, с другой — подробно описал, за что ему не нравится бурка.

Джонсон назвал эту одежду нелепой и дикой, добавив, что поддерживает тех, кого она оскорбляет. Также он заявил, что женщины, одетые в традиционный мусульманский костюм, похожи на почтовые ящики и грабителей банков.

Джонсон отметил, что люди должны иметь возможность видеть выражения лиц друг друга, поэтому в компаниях и государственных учреждениях необходим некий дресс-код.

После публикации скандальной статьи британский премьер-министр Тереза Мэй потребовала от экс-главы МИД извиниться перед мусульманами. Бэннон же заявил, что у Джонсона нет причин извиняться, ведь он выступал не против ношения традиционной одежды, а наоборот против закона о ее запрете.