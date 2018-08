Трамп на инаугурации собирался поклясться вместо Библии на собственной книге

Американский президент Дональд Трамп хотел при произнесении клятвы на прошедшей в 2017 году инаугурации , положить руку не на Библию, как принято, а на свою собственную книгу «Искусство сделки» (The Art of the Deal), пишет информационный портал Slate.

Это цитата из книги экс-сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман. Трамп якобы спросил, что она думает о такой идее, ведь «Искусство сделки» — величайшая книга в истории, посвященная бизнесу, и такой поступок станет символом предстоящих отличных сделок для страны.

Трампа все же удалось убедить не отступать от традиции. Позднее он утверждал, что просто шутил, но Маниголт-Ньюман уверяет, что это было сказано всерьез.

Омароса Маниголт-Ньюман ушла с должности в январе, охрана чуть ли не насильно выставила ее из резиденции Трампа. В своей новой книге женщина рассказывает много скандальных историй про американского президента.

Трамп в ответ на появляющиеся прессе выдержки из книги Маниголт-Ньюман назвал ее «жалким человеком».