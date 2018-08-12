Мы в соц.сетях:
Сербия никогда не присоединится к антироссийской санкционной истерии

Сербия никогда не присоединится к антироссийской санкционной истерии

 Шойгу: Россия не потерпит разговора с позиции силы

Шойгу: Россия не потерпит разговора с позиции силы
Премьер-министр Армении: страна готова к переговорам по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении: страна готова к переговорам по Нагорному Карабаху

 Украина признала, что «Северный поток — 2» — не «троянский конь»

Украина признала, что «Северный поток — 2» — не «троянский конь»
Бывший советник Трампа вступился за экс-главу МИД Великобритании в скандале с мусульманками

Бывший советник Трампа вступился за экс-главу МИД Великобритании в скандале с мусульманками

 Трамп на инаугурации собирался поклясться вместо Библии на собственной книге

Трамп на инаугурации собирался поклясться вместо Библии на собственной книге
Сербия никогда не присоединится к антироссийской санкционной истерии

Сербия никогда не присоединится к антироссийской санкционной истерии

 Шойгу: Россия не потерпит разговора с позиции силы

Шойгу: Россия не потерпит разговора с позиции силы
Премьер-министр Армении: страна готова к переговорам по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении: страна готова к переговорам по Нагорному Карабаху

 Украина признала, что «Северный поток — 2» — не «троянский конь»

Украина признала, что «Северный поток — 2» — не «троянский конь»
Бывший советник Трампа вступился за экс-главу МИД Великобритании в скандале с мусульманками

Бывший советник Трампа вступился за экс-главу МИД Великобритании в скандале с мусульманками

 Трамп на инаугурации собирался поклясться вместо Библии на собственной книге

Трамп на инаугурации собирался поклясться вместо Библии на собственной книге
6:40   12 Августа 2018
Весь мир

Трамп на инаугурации собирался поклясться вместо Библии на собственной книге

Трамп на инаугурации собирался поклясться вместо Библии на собственной книге

Американский президент Дональд Трамп хотел при произнесении клятвы на прошедшей в 2017 году инаугурации , положить руку не на Библию, как принято, а на свою собственную книгу «Искусство сделки» (The Art of the Deal), пишет информационный портал Slate.

Это цитата из книги экс-сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман. Трамп якобы спросил, что она думает о такой идее, ведь «Искусство сделки» — величайшая книга в истории, посвященная бизнесу, и такой поступок станет символом предстоящих отличных сделок для страны.

Трампа все же удалось убедить не отступать от традиции. Позднее он утверждал, что просто шутил, но Маниголт-Ньюман уверяет, что это было сказано всерьез.

Омароса Маниголт-Ньюман ушла с должности в январе, охрана чуть ли не насильно выставила ее из резиденции Трампа. В своей новой книге женщина рассказывает много скандальных историй про американского президента.

Трамп в ответ на появляющиеся  прессе выдержки из книги Маниголт-Ньюман назвал ее «жалким человеком».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#трамп #инаугурация #библия #омароса манигол-ньюман #искусство сделки
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...