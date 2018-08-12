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4:20   12 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Премьер-министр Армении: страна готова к переговорам по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении: страна готова к переговорам по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности страны к обсуждению методов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, передает Интерфакс-Украина.

Пашинян отметил, что и ранее говорил о готовности к различным вариантам, в частности, и к переговорам. При этом очевидно, что для переговоров необходима определенная предварительная подготовка.

Правительство страны готово вести переговоры лишь «в контексте национальных интересов Армении».

Ранее Пашинян заявлял о неизменности политики Евросоюза в отношении Армении, несмотря на революцию в стране.

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Автор: Мария Милкевич
#евросоюз #переговоры #армения #нагорный карабах #пашинян
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