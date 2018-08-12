Японцы протестуют против американской военной базы

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы города Наха на острове Окинава, передает агентство «Синьхуа». Люди требуют убрать войска США с территории префектуры.

Ранее власти Японии решили перенести военную базу морских пехотинцев США «Футенма» из перенаселенного жилого района. Причиной стали жалобы горожан на преступления военных и шум самолетов.

Но этого японцам показалось недостаточно. Они требуют полной ликвидации базы. Организаторы демонстрации утверждают, что протестуют около 70 тысяч человек.

Ранее жители Окинавы выступали против строительства аэродрома для военной базы США возле Хэноко.