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4:05   12 Августа 2018
Весь мир

Японцы протестуют против американской военной базы

Японцы протестуют против американской военной базы

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы города Наха на острове Окинава, передает агентство «Синьхуа». Люди требуют убрать войска США с территории префектуры.

Ранее власти Японии решили перенести военную базу морских пехотинцев США «Футенма» из перенаселенного жилого района. Причиной стали жалобы горожан на преступления военных и шум самолетов.

Но этого японцам показалось недостаточно. Они требуют полной ликвидации базы. Организаторы демонстрации утверждают, что протестуют около 70 тысяч человек.

Ранее жители Окинавы выступали против строительства аэродрома для военной базы США возле Хэноко.

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Автор: Мария Милкевич
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