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3:47   12 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украина признала, что «Северный поток — 2» — не «троянский конь»

Украина признала, что «Северный поток — 2» — не «троянский конь»

Эксперт в области экономики Виктор Скаршевский сообщил о телевидению, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект, который выгоден Европе.

По мнению эксперта, в нынешних обстоятельствах Украине следует задуматься не о том, «быть или не быть» трубопроводу, а о методах модернизации собственной газотранспортной системы.

После запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» Украина, вероятно, лишится транзитного потенциала, что в пересчете на деньги составит 2–3 миллиарда долларов в год.

Проблемы начнутся в том числе с транспортировкой газа внутри страны. Давление в газопроводе снизится, в то время как система рассчитана на большие объемы и высокое давление. Однако власти пока игнорируют этот важный вопрос.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #турецкий поток #северный поток - 2
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