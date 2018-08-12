Украина признала, что «Северный поток — 2» — не «троянский конь»

Эксперт в области экономики Виктор Скаршевский сообщил о телевидению, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект, который выгоден Европе.

По мнению эксперта, в нынешних обстоятельствах Украине следует задуматься не о том, «быть или не быть» трубопроводу, а о методах модернизации собственной газотранспортной системы.

После запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» Украина, вероятно, лишится транзитного потенциала, что в пересчете на деньги составит 2–3 миллиарда долларов в год.

Проблемы начнутся в том числе с транспортировкой газа внутри страны. Давление в газопроводе снизится, в то время как система рассчитана на большие объемы и высокое давление. Однако власти пока игнорируют этот важный вопрос.