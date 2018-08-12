Трамп назвал Манигол-Ньюман «жалким человеком»

Американский президент Дональд Трамп сказал, что экс-сотрудница Белого дома Омароса Манигол-Ньюман с позиций морали является «жалким человеком».

Телеканал Fox News информирует, что Трамп выступил на байкерском мероприятии и заодно прокомментировал ситуацию с предстоящим выходом книги воспоминаний Омаросы Манигол-Ньюман о своей работе в Белом доме.

«Жалкий человек. Она жалкий человек», — так отозвался о женщине президент.

Книга под названием «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» появится в американских магазинах 14 августа. Washington Post сообщает, что в книге есть эпизод о том, как Трамп однажды прожевал и проглотил какой-то документ. В Белом доме эту историю не подтвердили.