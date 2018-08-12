Сербия никогда не присоединится к антироссийской санкционной истерии

Министр обороны Сербии Александр Вулин во время разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу на Армейских международных играх объявил, что Белград не собирается присоединяться к санкциям и антироссийской истерии.

Вулин напомнил что Россия и Сербия всегда оставались друзьями. Так было в плохие времена, будет и в хорошие. Что бы ни случилось, Сербия не станет ни думать, ни говорить о России в негативном ключе.

Напомним, что собеседник Вулина Сергей Шойгу заявил по телевидению насчет агрессивных высказываний министра обороны ФРГ: «Россия не потерпит разговора с позиции силы».